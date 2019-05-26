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حوادث

النيابة تتلو أمر الإحالة في إعادة محاكمة متهمين بالانضمام للجماعة الإرهابية

الأحد 26/مايو/2019 - 02:56 م
مطرقة
مطرقة
أحمد مهدي
عقدت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة امتهمين في إعادة محاكمتهما في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتلا ممثل النيابة امر الاحالة وقال تتهم النيابة العامة كلا من محمد فاروق عبد الرحمن وأشرف السيد لأنهما في غضون عام 2011 حتى 26 أبريل 2012 بدائرة المطرية انضما المتهمين الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وجعلوا الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في إرهاب المواطنين وتنفيذ أغراضها الإجرامية وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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