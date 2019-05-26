ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 102 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

الأحد 26/مايو/2019 - 03:47 م
صدى البلد
خالد رياض
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أنه تم توريد 102 ألف و196 طنا و687 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة حتى اليوم الأحد، منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مساحات القمح المزروعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، لافتًا إلى أنه من المتوقع توريده خلال الموسم الحالي 120 ألف طن.

يذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.

ترشيحاتنا

سوشيال النجوم: إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا.. ودوللي شاهين تستفز جمهورها في رمضان.. وبسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

صلاة التهجد.. تعرف على أفضل عدد ركعات لأدائها

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

ليلة القدر.. 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون

بعد احتفال جوجل.. مجلس الوزراء ينشر سر مراكب الشمس.. صور

ads

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور