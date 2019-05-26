محافظ سوهاج: توريد 102 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أنه تم توريد 102 ألف و196 طنا و687 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة حتى اليوم الأحد، منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي.



وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مساحات القمح المزروعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، لافتًا إلى أنه من المتوقع توريده خلال الموسم الحالي 120 ألف طن.



يذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.