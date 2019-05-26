تطوير الحملة الميكانيكية لمركز سوهاج بتكلفة 900 ألف جنيه.. وإنشاء 45 محلا تجاريا للشباب

أعلنت محافظة سوهاج عن تطوير منطقة "الحملة الميكانيكية" وإنشاء 45 محلا تجاريا بالجبل الغربي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية قدرها 900 ألف جنيه.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة لنقل ورش الصيانة خارج المدن والكتل السكنية.



