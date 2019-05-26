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محافظات

تطوير الحملة الميكانيكية لمركز سوهاج بتكلفة 900 ألف جنيه.. وإنشاء 45 محلا تجاريا للشباب

الأحد 26/مايو/2019 - 03:43 م
صدى البلد
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن تطوير منطقة "الحملة الميكانيكية" وإنشاء 45 محلا تجاريا بالجبل الغربي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية قدرها 900 ألف جنيه. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة لنقل ورش الصيانة خارج المدن والكتل السكنية.

وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إن عملية تطوير "الحملة الميكانيكية" وورشة الصيانة بالجبل الغربي، تتضمن رصف الأرض بتكلفة 400 الف جنيها، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وكذلك إنشاء عدد 45 محلا خارج سور ورشة الصيانة بتكلفة 500 ألف جنيه، بتمويل من صندوق خدمة الوحدة المحلية، حيث سيتم طرحها للشباب لتشغيلها بنشاطات مختلفة لإدخال صناعات جديدة.

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