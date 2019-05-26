فركش.. انتهاء تصوير مسلسل طلقة حظ لـ مصطفى خاطر

أعلن الفنان مصطفى خاطر انتهاء تصوير مسلسله الجديد "طلقة حظ" الذي يعرض حاليا، وقام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر صورة لفريق العمل بعد انتهاء التصوير معلقا عليها قائلا "فركش طلقة حظ".



"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا، ويعد العمل ثالث مسلسلات شركة سينرجى التى انطلق تصويرها للعرض فى رمضان المقبل بعد "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، و"قمر هادى" للنجم هانى سلامة.