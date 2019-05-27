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برلمان

آمنة نصير: سننسق مع المسئولين فى الدول الأفريقية بشأن التعاون المشترك بيننا

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:00 ص
النائبة امنة نصير
النائبة امنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن اللجنة ستضع على أولوياتها خلال الفترة المقبلة التنسيق مع المسئولين فى الدول الأفريقية بشأن شكل التعاون والتنسيق المشترك بين مصر ودول القارة السمراء.

وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنقدم كل الدعم العلمى والطبى والتنموى لكل دول القارة الأفريقية، حتى نشد من أذر دول أفريقيا حتى تخرج من حالة التمزق التى عليها، بالإضافة إلى التقارب الثقافى والعلمى من خلال ذهاب أساتذة الجامعات من كل التخصصات فى مصر إلى دول أفريقيا.

كما أوضحت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن هناك تواصلا بين وزارة الصحة ودول أفريقيا وظهر ذلك بشكل كبير من خلال مشروع علاج مليون أفريقى من مرضى الكبد، مشيرا إلى أننا نقف بجوار أهلنا فى القارة السمراء.

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