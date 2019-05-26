هاشتاج #أولى_ثانوي يتصدر تويتر.. والطالبات: إحنا هنتجوز وهنقعد فى البيت

أدى المئات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الرياضيات معربين عن استيائهم من صعوبة وتعقيد الامتحان، فضلا عن أدائه الامتحان بصعوبة بالطريقة الإلكترونية.



وأطلق مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي هاشتاج #أولى_ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وجاءت أبرز التغريدات في الهاشتاج كالآتي:



#أولى_ثانوي

ربنا يكون فى عونا دفعة مستقبلها بيضيع قدام عنيها ومش عارفين يعملوا حاجة



أدعو للدفعة دى والنبى

طلاب #اولى_ثانوى كان واضح اوي من اول السنه ان امتحان الرياضيات بالذات هيجي كده كله مسائل من الأفكار العليا وده كان واضح اوي من الكتب الدراسية



#اولى_ثانوى

حرااام يعني اللي بيحصل دا امتحان في مستوى اينيشتاين



اولي_ثانوي بلاش تعليم أنا هتجوز واقعد فى البيت



امتحان رياضة في مستوى زويل



#أولى_ثانوي مقدرش اقول حاجه علي امتحان النهارده والله غير حسبي الله ونعم الوكيل