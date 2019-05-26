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أخبار العالم

لم يتقدم أحد.. المجلس الدستوري يجتمع للفصل في إيداع طلبات الترشح لرئاسة الجزائر

الأحد 26/مايو/2019 - 02:51 م
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري الجزائري
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المجلس الدستوري سيجتمع، اليوم الأحد، للفصل في عملية ايداع ملفات الترشح، بعد انتهاء المدة المحددة لإيداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.

ولم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، من بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح، و قد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتان سياسيتان من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.

ويترقب الجزائريون ما ستتخذه السلطات المعنية في هذه الحالة، لا سيما أنه لا توجد مادة دستورية واضحة تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة، فقد يتم إلغاؤها أو تأجيلها.

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