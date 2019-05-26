لم يتقدم أحد.. المجلس الدستوري يجتمع للفصل في إيداع طلبات الترشح لرئاسة الجزائر

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المجلس الدستوري سيجتمع، اليوم الأحد، للفصل في عملية ايداع ملفات الترشح، بعد انتهاء المدة المحددة لإيداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.





ولم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، من بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح، و قد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتان سياسيتان من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.



