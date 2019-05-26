أحمد سالم يكتب: قيادة مصر الحكيمة وإحياء عملية السلام

من المبادئ الأساسية في ازدهار الأمم أنه يمكن للحكم الرشيد وسيادة القانون أن يطلقا العنان لإمكانيات الاستثمار والنمو الاقتصادي.





ويصَعِّب هذا الرابط الأساسي بين شؤون الدولة والقطاع الخاص، فصل الشؤون السياسية عن تلك الاقتصادية بشكلٍ كامل إذ تميل المجتمعات العربية بشكلٍ عام إلى إعطاء قيمة أعلى وأولوية خاصة للمسائل السياسية والنظر إلى الاقتصاد على أنه ملحق أو أمر ثانوي.



وفي المقابل، يسود في المجتمعات الغربية اعتقاد أساسي بأنه على الحكومة أن تكون بمثابة عامل تمكين للاقتصاد، وليس العكس.



ومن هذا المنطلق يتم فهم الإعلان الأخير الصادر عن البيت الأبيض والذي ينص على أنه سيتم الكشف عن الجزء الأول من خطة الإدارة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال «ورشة عمل» اقتصادية دولية ستعقد في البحرين يوم 25 يونيو المقبل ولا يجب الاستهانة بهذا الإعلان والذي سيتم من خلاله لأول مرة الكشف عن جزءٍ من خطة السلام التي يتم العمل على إعدادها منذ سنواتٍ وبسرية تامة لتخرج للعلن ويدقق في بنودها العالم أجمع.



أيضا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، صرح في وقتٍ سابق من هذا الشهر انه تم تطوير التفاصيل بصورة شاملة حتى لا يكون هناك مجال للشك فيما سيتفاوض عليه الطرفان في حين ان البعض يدعي أن اختيار غرينبلات وفريقه البدء بالإفصاح عن خطة السلام من خلال إطلاق العنصر الاقتصادي منها هو لتجنب المواجهة الفورية مع البديهيات السياسية الأكثر صعوبة في الصراع الدائر ولكن وعلى كل حال، اعتقد ان الفلسطنيين والاسرائليين وايضا الشعوب العربية المؤمنة بالسلام ستستجيب بموضوعية في غضون شهرٍ واحدٍ فقط لهذا الاتفاق فور إعلانه.



الفلسطينيين يستحقون الكرامة والفرصة وأسلوب حياة أفضل جملة رددها العالم كله ومازال الجميع يؤمن بها وجمعينا يتذكر ما قامت به القيادة المصرية الحكيمة في سبتمبر من عام ٢٠١٧ اثماء انعقاد اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما دعا الرئيس السيسي الفلسطينين إلى استغلال الفرصة المتاحة الآن لوضع حد للانقسام والمضي قدما لرأب الصدع والانطلاق إلي تحريك عملية السلام مرة أخري مع إسرائيل.



وكررها الرئيس السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة التي انعقدت في سبتمبر ٢٠١٨ عندما أكد علي ضرورة توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أنه لا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأن أي مفاوضات تخرج دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.



ونحن في مصر محظوظون لامتلاكنا قيادة تمتلك هذه الشجاعة؛ فلدينا رئيس يتّصف بالشجاعة للسعي إلى تحقيق السلام، وبالذكاء لاستعادة الأراضي التي فقدناها في الحرب دون إراقة قطرة دماء أخرى. وللأسف، تفتقر منطقتنا لوجود قيادات كهذه.



وعلي ما سبق فيجب علينا كشعوب عربيةفي جميع أنحاء العالم العربي أن نظهر هذه القيادة الآن من خلال قراءة الخطة التس سيتم الإعلان عنها بدقة وعناية وبشكلٍ منهجي باستخدام مهارات التفكير الناقد التي وهبها الله لنا وتحدي سياسة الرفض الاستباقي للخطة التي لن تفيد أيًا من الطرفين ويمكننا الاعتماد على قوة حكمنا المستقل لتقديم ردنا الخاص على الخطة، سواء توضيح جوانب الرفض واسبابه او إبراز الجوانب التي ندعمها وشرح سبب دعمنا لها من خلال المشاركة في جانبٍ مهم من الحوار العالمي الذي يحمل انعكاسات أساسية لنا جميعًا.