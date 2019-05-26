صوفي تيرنر نجمة Game of thrones تكشف موعد حفل زفافها الثاني من جو جوناس

أثارت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر الجدل حول موعد حفل زفافها الثاني من المغني الأمريكي جو جوناس، بعد زواجهما في شهر أبريل الماضي في لاس فيجاس.



وعندما وجه الإعلامي جراهام ووكر سؤالا إلى "صوفي" خلال ظهورها في برنامج The Graham Norton Show يقول فيه: "حفل الزفاف في باريس في الـ 15 من يوليو أنا ليس لدي أي فكرة"، لتجيبه نجمة Game of thrones بابتسامة على وجهها: "هذا تخمين جيدا جدا".



وأقيم حفل الزفاف الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية وسط مفاجأة كبيرة لجمهور جو جوناس وصوفي تيرنر، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود في مقدمتهم شقيق جو، نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا.



