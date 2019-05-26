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محافظات

توريد 55 ألفا و310 أطنان من الأقماح بصوامع وشون أسوان

الأحد 26/مايو/2019 - 03:36 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الزراعة بالإستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لإستكمال توريد الأقماح إلى الصوامع والشون المختلفة بنطاق المحافظة والتى وصلت حتى الآن إلى 55 ألفا و 310 أطنان.

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لإستقبال حصاد القمح للعام الحالى أولًا بأول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية وهو الذى يتطلب إنتظام إجراءات إستلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.

أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن الكميات التى تم توريدها شملت 4622 طن بصومعة أسوان و 899 طن بشونة كوم أمبو و17 ألف و95 طن بصومعة إدفو، بجانب 32 ألف و 694 طن بصومعة المفالسة .

أشار عاطف حسن إلى أن الموسم الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الماضى ويستمر حتى نهاية مايو الجارى ، ومن المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألفا و340 فدانا وبمتوسط 18 أردبا للفدان.

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