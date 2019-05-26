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محافظات

توزيع 350 كرتونة رمضانية في كفر الشيخ

الأحد 26/مايو/2019 - 03:33 م
صدى البلد
محمود زيدان
وزعت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي و350 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن دعم الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتي في إطار دوره الإنساني الرائد في توزيع المساعدات الموسمية، بالإضافة إلى نشاطه الخيري الممتد لدعم الشرائح غير القادرة في أنحاء مصر.

وأوضح بطي الشامسي، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر، أن توزيع كراتين رمضان يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري الشقيق واستمرار للتعاون الإنساني الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.

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