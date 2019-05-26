مختار نوح: تصريح ترامب بإدراج الإخوان جماعة إرهابية مجرد استهلاك سياسي

وصف مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية بأنه مجرد إستهلاك سياسي.





وقال "نوح" في تصريح لـ"صدى البلد" إنه من الأولى أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الإخوان والجماعات الإرهابية ولكن الولايات المتحدة تتعامل بمبدأ المصلحة فقط لا غير والدليل على ذلك هو استقبال الكونجرس لقيادات الإخوان من فترة قصيرة وكنت من ضمن تلك القيادات آيات عرابي.



