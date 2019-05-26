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أخبار البلد

مختار نوح: تصريح ترامب بإدراج الإخوان جماعة إرهابية مجرد استهلاك سياسي

الأحد 26/مايو/2019 - 03:13 م
صدى البلد
أماني نوار
وصف مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية بأنه مجرد إستهلاك سياسي.

وقال "نوح" في تصريح لـ"صدى البلد" إنه من الأولى أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الإخوان والجماعات الإرهابية ولكن الولايات المتحدة تتعامل بمبدأ المصلحة فقط لا غير والدليل على ذلك هو استقبال الكونجرس لقيادات الإخوان من فترة قصيرة وكنت من ضمن تلك القيادات آيات عرابي.

وأضاف أن قانون باترويت ماهو إلا نص على ورق وأصدره الكونجرس ضمن مجموعة تشريعات عقب أحداث 11 سبتمبر ويمنح من خلالها سلطة واسعة إضافية، لكل من خلال أجهزة إنفاذ القانون المحلية، ووكالات الاستخبارات إلا أن الولايات المتحدة لم تستخدم هذا القانون حتى الآن.

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