نقل 400 أسرة .. إزالة العشش بترعة الطوارئ بالسلام لإنشاء محور مروري

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، حيث استكملت أجهزة حي السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة المعنية إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضي الدولة المحيطة بترعة الطوارئ وتسكين المستحقين القاطنين بشكل فوري بمشروع أهالينا (1) لإنشاء محور ترعة الطوارئ الذي يربط الدائري بالسلام بجسر السويس.



وقال إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، في بيان اليوم "الأحد" إنه تم إزالة 60 متر عمق، كما تم إزالة 69 عقارا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار منذ بداية إنشاء مشروع التطوير .. مشيرا إلى أنه تم تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا 1 حتى الآن.



وأضاف أن منطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التي تعرضت للاعتداء من بعض المواطنين منذ عشرات السنين، وكذلك حرم خط السكة الحديد سواء ببناء عشش وغرف عشوائية أو إقامة عشرات العمارات بدون تخطيط أو تراخيص.



وأشار إلى أن مخطط تطوير المنطقة يعتمد على ردم الرشاح وإعادة استغلاله كطريق مواز لمحور جسر السويس بطول 9 كيلومترات، ويربط جسر السويس بطريق السلام - بلبيس، مما يسهم في تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المروري على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.