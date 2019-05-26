النقل العام تخصص 120 أتوبيسا لنقل جماهير الزمالك من وإلى ستاد برج العرب

أعلن المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، الأحد، عن تخصيص 120 أتوبيسا لنقل جماهير نادي الزمالك من وإلى إستاد الجيش المصري ببرج العرب.





ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر حضور نحو 50 ألف مشجع.





وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن الأتوبيسات ستتمركز بميدان محطة مصر وأرض كوتة على أن تتحرك لنقل الجماهير القادمة بالسكة الحديد إلى إستاد برج العرب، وإعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء المباراة.



