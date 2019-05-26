ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

رئيس مرسيدس السابق يوضح التحديات أمام خليفته

الأحد 26/مايو/2019 - 05:59 م
ديتر زيتشه
ديتر زيتشه
أشرف بيومي
قال الرئيس السابق لمجموعة دايملر ديتر زيتشه، إن مستقبل الشركة يتوقف على تصنيع سيارات كهربائية بهوامش ربح مماثلة لما تحققه من سيارات الاحتراق الداخلي حاليا، مضيفا أن خليفته في قيادة الشركة السويدي أولا كالينيوس ستقابله تحديات صعبة في الحفاظ على الأرباح السنوية للشركة، وذلك لانخفاض الطلب العالمي على سيارات الاحتراق الداخلي واستبدالها بالسيارات الكهربائية.

وكشف زيتشه، خلال تصريحات صحفية له، عن تراجع الطلب على السيارات الجديدة في الصين للشهر العاشر على التوالي، مشيرا إلى أنه من الصعوبات التي سوف يقابلها خليفته كالينيوس في المرحلة المقبلة، تفاقم تكاليف تطوير التقنيات الكهربائية الجديدة، حيث كشفت الميزانية إلى ارتفاع حجم تكلفة الأبحاث والتطوير في الشركة لإخراج تقنيات متقدمة للدفع الكهربائي والقيادة الذاتية، من 8 مليارات يورو منذ 4 سنوات إلى 14 مليار يورو حاليا.

لذا يسعى كالينيوس منذ تولي قيادة الشركة في 22 مايو الجاري، إلى العمل على خفض التكاليف والمصروفات بمليارات الدولارات، وبالفعل بدأت مرسيدس في مواكبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إنتاج السيارات الكهربائية، وذلك بتدشين الطراز الكهربائي الجديد "إي كيو سي" في النرويج، والمقرر طرحه في الأسواق العالمية الفترة القادمة.

ولقد انتقد كثير من المحللين والخبراء زيتشه كونه تأخر في دخول مجال السيارات الكهربائية، وكان رد زيتشه أن عملاء الشركة ما زالوا يقبلون على شراء منتجاتها التقليدية من السيارات الاحتراق الداخلي.

يُذكر أن زيتشه كان من القلائل الذين حققوا أرباحا من السيارات الكهربائية سابقا، وذلك عندما اشترت الشركة أسهما في تيسلا بمبلغ 50 مليون دولار عام 2009، ثم باعتها بعد ذلك بمبلغ 780 مليون دولار عام 2014.

ترشيحاتنا

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

قرار جديد من القضاء الإداري بخصوص دعوى بطلان انتخابات الأهلي

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

أول بطولة أفريقية ببرج العرب.. وزير الرياضة السابق يدعم الزمالك فى مواجهة نهضة بركان

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة في الليالي الوترية برمضان.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما