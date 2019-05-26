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محافظات

تعرف على شروط التقديم لامتلاك عربة طعام بـ"شارع 306" بالإسكندرية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:39 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
بدأت محافظة الإسكندرية في اتخاذ خطوات جادة لإقامة شارع مخصص لعربات المأكولات والمشروبات، بمنطقة الشاطبي، وسط المدينة، تحت أسم شارع "306".

ووقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قبل أيام، بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وإحدى شركات التطوير والإدارة لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة الكائنة في شارع إستاد الجامعة مع أبو قير بمنطقة الشاطبي، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم .

ويقدم موقع "صدى البلد"، التفاصيل الكاملة لطريقة التقديم لامتلاك عربة مأكولات بالشارع المزمع إنشائه، ومتطلبات وشروط التقديم، وهي تشمل:

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية والأصل للاطلاع، وفاتورة كهرباء أو غاز باسم المتقدم او أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في حالة اختلاف العنوان عن البطاقة "مع إثبات لدرجة القرابة".

- شهادة حديثة للحالة الجنائية، بالإضافة إلى شهادة صحية حديثة من جهة معتمدة، وصورة للشهادة الدراسية والأصل للإطلاع.

- صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية "في حالة وجود عمل قائم والأصل للإطلاع"، وبيان الموقف التأميني، وشهادة معتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة "إن كان".

- صورة شهادة الموقف من تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة الاجتماعية والأصل للإطلاع.

- وصف تفصيلي لنوع النشاط وقائمة الطعام "مع صور فوتوغرافية للوحدة" إن كان"، وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون لدى المتقدم شهادة من وزارة الصحة والسكان بالخلو من تعاطى المخدرات والمنشطات

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