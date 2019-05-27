المقاولون العرب تنفذ مسجد جديد بالعاصمة الإدارية بـ 700 مليون جنيه

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن بدء الأعمال بمسجد جديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة نحو 116 فدانًا قريبا من فندق الماسة والحى الحكومى.



وأضاف صلاح فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الشركة بدأت فى تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بموقع المسجد الجديد، كما بدأت الشركة فى تطوير ما يقرب من 6 كم بمشروع النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة والذى تصل تكلفة المرحلة الأولى منه إلى نحو 9 مليارات جنيه تقريبا.



وأشار إلى أن الشركة تجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إنشاء 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و من المقرر الانتهاء من تسليمها بنهاية يونيو المقبل وذلك من إجمالى 78 عمارة سكنية للإسكان الفاخر.



وأوضح أن حجم الأعمال الجارى تنفيذها حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 7 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة التوسع بمحفظة أعمالها فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.