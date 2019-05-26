محافظ دمياط تفتتح عددا من المشروعات بقطاعي التعليم والصحة

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بجولة افتتاحية لعدد من المشروعات الخدمية بقطاعي التعليم والصحة بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون و415 و 875 جنيه وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.



استهلت المحافظ الجولة بإفتتاح مبنى إدارة الروضة التعليمية الذى تم إنشاؤه حديثا بتكلفة قدرها 2 مليون و415 و875 جنيها ويتكون من طابق أرضى وأربع طوابق علوية، حيث تفقدت عددا من الأقسام بالمبنى وإدارته المختلفة " خدمة المواطنين، العلاقات العامة، الشئون المالية والإدارية" حيث يخدم المبنى المنظومة التعليمية بمدينة الروضة.



واصلت الدكتورة منال عوض جولتها بإفتتاح وحدة علاج الحروق بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، حيث أكدت المحافظ أن هذا القسم سيقدم أعلى الخدمات الطبية للمرضى وتوفير العلاج اللازم والعناية الفائقة حيث يتضمن ١٦ سرير و ٢ سرير عناية مركزة لحالات الحروق بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى، وخلال مراسم الافتتاح تفقدت تجهيزات قسم الجراحة بالمستشفى تمهيدا لافتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.



كما إفتتحت أعمال توسعات قسم الكلى الصناعى بمستشفى عزبة البرج المركزى حيث تم تزويده بعدد ٨ ماكينات للغسيل الكلوى ومحطة معالجة مياه وخزان مياه أرضى إضافى فضلا عن تنفيذ أعمال صيانة لقسمى الأطفال والنساء بتكلفة إجمالية ٤ مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني وخلال الزيارة أيضًا تفقدت الدكتورة منال عوض مركز علاج القدم السكرى بعد إتمام أعمال الصيانة له حيث يقدم المركز أفضل الخدمات العلاجية فى هذا التخصص لأبناء المدينة.



صرحت محافظ دمياط بأن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاعى التعليم والصحة مؤكدة دعم كافة الجهود بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لدعم المنظومة الصحية والعملية التعليمية بالمحافظة، كما تقدمت المحافظ بالشكر لجميع المشاركين في تنفيذ تلك الأعمال، وكذلك أفراد المجتمع المدني لمساهمتهم الفعالة فى دعم المستشفيات.



جاء الافتتاح بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة، السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وجيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والدكتورة آمال بركات رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.