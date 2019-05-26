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محافظات

من بين 61 مدرسة بدمياط.. طلاب أولى ثانوي بـ 53 مدرسة يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا

الأحد 26/مايو/2019 - 05:03 م
صدى البلد
زينب الزغبي
استأنفت غرفة امتحانات الصف الأول الثانوى بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عملها بعد توقفها بسبب سوء ارتفاع درجة الحرارة، وتابعت سير العملية الامتحانية إلكترونيا وورقيا، وأدى الطلاب امتحانهم فى مادة الرياضيات كما قامت بالتواصل مع جميع الإدارات والمدارس واطمأنت على سير الامتحانات.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس التي نجحت في الدخول لمنصة الاختبار الإلكترونية بلغت 53 مدرسة وأدى بها الطلاب الامتحانات الإلكترونية، بينما أدى طلاب 8 مدارس الاختبار ورقيا، وقد تم الالتزام بجميع التعليمات الواردة عمليات الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 10772 طالبا وطالبة مقيدين بـ61 مدرسة أدوا جميعا امتحان الرياضيات إلكترونيا وورقيا.

وشدد محافظ دمياط على الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير جميع التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بغرفة مركزية بديوان عام المحافظة لمواجهة أي مشكلة تقدم تطرأ وحلها فورا.

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