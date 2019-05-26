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رياضة

أول بطولة أفريقية ببرج العرب.. وزير الرياضة السابق يدعم الزمالك فى مواجهة نهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 03:50 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، رسالة دعم لفريق الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان مساء اليوم، الأحد، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكتب "عبد العزيز"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالتوفيق بإذن الله يا شباب. وتبقى للتاريخ أول بطولة أفريقية على ستاد برج العرب منذ افتتاحه، والذى كان طريق منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب ٢٨ عاما".

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي اليوم في العاشرة مساء على استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي.

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