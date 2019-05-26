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أخبار العالم

إحالة 11 وزيرا ووالٍ سابق للمحكمة العليا الجزائرية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:47 م
الجزائر
الجزائر
أحمد سيف الدين
أحالت النيابة العامة الجزائرية اليوم، الأحد، ملف عدد من كبار المسئولين السابقين، والذين يأتي من بينهم أويحيى وعبد الملك سلال، إلى المحكمة العليا.

ووفقا لما أوضحه البيان الصحفي الذي أصدرته النيابة الجزائرية، تمت إحالة 11 ملفا لوزراء وملف والي العاصمة السابق إلى المحكمة العليا.

وحسب البيان الصادر، تأتي الإحالة من الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين.

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