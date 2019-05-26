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محافظات

إعلام المحلة ينظم ندوة عن رمضان شهر المحبة والإخاء

الأحد 26/مايو/2019 - 06:35 م
إعلام المحلة ينظم
إعلام المحلة ينظم ندوة عن رمضان شهر المحبة والإخاء
احمد علي
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تنموية اليوم، الأحد، بمقر مكتبة قرية أبوصير مركز سمنود، بعنوان "رمضان شهر التسامح والإخاء"، وحاضر فيها فضيلة الدكتور عبد الناصر محمد السقا – كبير أئمة بأوقاف الغربية.

وأشار السقا إلى أن سماحة الإسلام كانت من أعظم أسباب سرعة انتشاره ومن المواقف الدالة على ذلك يوم فتح مكة وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، وكذلك سماحة سيدنا عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس والإبقاء على معابدهم وكنائسهم.

وأكد السقا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل الكتاب، وقال " من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" (رواه ابو داود وحسنه الألبانى).

وأشار السقا إلى مظاهر السماحة فى العبادات بالإسلام ومنها الرخص التى أعطاها الله لعباده فى الصوم والصلاة والوضوء وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التشدد والتنطع فى الدين فقال فيما يرويه مسلم"هلك المتنطعون "وكررها ثلاث.

وحضر اللقاء لفيف من أهل القرية وأداره محمود السمرى الإعلامى بمركز إعلام المحلة الكبرى وبإشراف مصطفى حسين يوسف مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.
إعلام المحلة ينظم ندوة عن رمضان شهر المحبة والإخاء
إعلام المحلة ينظم ندوة عن رمضان شهر المحبة والإخاء

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