أكدت رفضها لمؤتمر المنامة الاقتصادي.. ننشر توصيات اجتماع الأمانة العامة لـ الصحفيين العرب

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة، عبد الله البقالي ود. عبد الله الجحلان وناجي البغوري وناصر أبو بكر وعدنان الراشد والصادق الرزيقي نواب الرئيس وخالد ميري الأمين العام وحـاتـم زكـريـا مساعد رئيس الاتحاد وسالم الجهوري والياس مراد وعابي فارح الأمناء المساعدون.





ودعت الأمانة العامة للاتحاد، نقباء الصحافة العربية الذين تم إنتخابهم مؤخرًا لتكريمهم أثناء إنعقاد اجتماع الأمانة العامة، وقد حضر كل من د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ومحمد الحمادي رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الإماراتية وجوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية وموسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.





وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب فى اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي على رفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، معلنة رفضها لدعوة ترامب الى تنظيم مؤتمر اقتصادي فى المنامة لتمرير صفقة القرن.





وقررت ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربي 2018 / 2019 الى اللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام.





ووافقت الأمانة العامة على دعوة هيئة الصحفيين السعوديين لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالرياض فى شهر أكتوبر المقبل.





وتلقت الامانة العامة 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد المقرر عقده العام المقبل من نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين اللبنانية وجمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المغربية ، وتقرر أن يتم إختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض.





وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذى سيمثلها فى مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين فى تونس من 11 الى 14 يونيو القادم بالتنسيق بين مرشحي الدول العربية فى انتخابات الاتحاد .





وتقرر تشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد، وكلفت الأمانة العامة الأمين العام خالد ميري ونقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد، كما كلفت عبد الله البقالي نائب رئيس الاتحاد باعداد ورقة عمل حول الاعلام الورقي وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية لبحث اضافتها للنظام الاساسي للاتحاد.



