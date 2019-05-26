ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أكدت رفضها لمؤتمر المنامة الاقتصادي.. ننشر توصيات اجتماع الأمانة العامة لـ الصحفيين العرب

الأحد 26/مايو/2019 - 06:37 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة، عبد الله البقالي ود. عبد الله الجحلان وناجي البغوري وناصر أبو بكر وعدنان الراشد والصادق الرزيقي نواب الرئيس وخالد ميري الأمين العام وحـاتـم زكـريـا مساعد رئيس الاتحاد وسالم الجهوري والياس مراد وعابي فارح الأمناء المساعدون.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد، نقباء الصحافة العربية الذين تم إنتخابهم مؤخرًا لتكريمهم أثناء إنعقاد اجتماع الأمانة العامة، وقد حضر كل من د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ومحمد الحمادي رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الإماراتية وجوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية وموسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب فى اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي على رفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، معلنة رفضها لدعوة ترامب الى تنظيم مؤتمر اقتصادي فى المنامة لتمرير صفقة القرن.

وقررت ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربي 2018 / 2019 الى اللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام. 

ووافقت الأمانة العامة على دعوة هيئة الصحفيين السعوديين لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالرياض فى شهر أكتوبر المقبل. 

وتلقت الامانة العامة 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد المقرر عقده العام المقبل من نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين اللبنانية وجمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المغربية ، وتقرر أن يتم إختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض.

وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذى سيمثلها فى مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين فى تونس من 11 الى 14 يونيو القادم بالتنسيق بين مرشحي الدول العربية فى انتخابات الاتحاد .

وتقرر تشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد، وكلفت الأمانة العامة الأمين العام خالد ميري ونقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد، كما كلفت عبد الله البقالي نائب رئيس الاتحاد باعداد ورقة عمل حول الاعلام الورقي وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية لبحث اضافتها للنظام الاساسي للاتحاد.

وفى ختام الاجتماع سلم رئيس الاتحاد مؤيد اللامي درع الاتحاد إلى نقباء الصحافة العربية الجدد وهم: محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، موسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

ترشيحاتنا

الأسعار نزلت الأرض.. هبوط قيمة هواتف هواوي في سوق المستعمل

شاهد.. ميدو بصحبة أولاده قبل التوجه إلى برج العرب لـ مؤازرة الزمالك

أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ الكاف بسبب مباراة الوداد والترجي

ads

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما