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تعليم

تعليم جنوب سيناء: تجهيز 6 استراحات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 26/مايو/2019 - 04:36 م
تعليم جنوب سيناء
تعليم " جنوب سيناء " تجهيز 6 استراحات رئيسة
ايمن محمد
أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء المديرية عن تجهيز المديرية في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، عدد 6 استراحات لاستقبال أعضاء لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة بمدن "طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبورديس ورأس سدر".

وأضاف عقل أنه تم إعداد 4 مراكز فرعية ومركزين رئيسيين لعدد 7 لجان سير امتحان.

من جانبه أفاد أحمد حجاج مدير إدارة الأمن والأزمات بالمديرية بأنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية وكذلك لجان سير الامتحان وكذلك تأمين توصيل ورق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية وكذلك التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للجاهزية وقت اللزوم كما تم المرور على جميع اللجان للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة بها.

وأضاف أن جميع لجان المحافظة مستعدة بكفاءة 100%‎ ومتوفر بها شروط الأمن والسلامة.

وأوضح محمود السعيد مدير إدارة التعليم الثانوي أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالمحافظة يبلغ 850 علما أن الامتحان مقرر عقده السبت الموافق 8 / 6 وينتهي الأربعاء 3/ 7.

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