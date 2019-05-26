تعليم جنوب سيناء: تجهيز 6 استراحات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء المديرية عن تجهيز المديرية في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، عدد 6 استراحات لاستقبال أعضاء لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة بمدن "طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبورديس ورأس سدر".





وأضاف عقل أنه تم إعداد 4 مراكز فرعية ومركزين رئيسيين لعدد 7 لجان سير امتحان.





من جانبه أفاد أحمد حجاج مدير إدارة الأمن والأزمات بالمديرية بأنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية وكذلك لجان سير الامتحان وكذلك تأمين توصيل ورق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية وكذلك التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للجاهزية وقت اللزوم كما تم المرور على جميع اللجان للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة بها.





وأضاف أن جميع لجان المحافظة مستعدة بكفاءة 100%‎ ومتوفر بها شروط الأمن والسلامة.



