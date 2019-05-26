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فن

نشرة الفن منتصف اليوم.. أصالة تشيد بـ دينا الشربيني في زي الشمس.. مصطفى خاطر ينتهي من تصوير طلقة حظ.. بعد الخلافات رسالة من نادين الراسي لـ سيرين عبد النور

الأحد 26/مايو/2019 - 03:34 م
اصالة ودينا الشربيني
اصالة ودينا الشربيني
شروق ابراهيم
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى: 

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلى الفنانة دينا الشربيني بعد عرض مسلسل "زى الشمس".

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بعد سلسلة من الخلافات وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة لمواطنتها الفنانة سيرين عبد النور بعد النجاح الذي حققته بدور "نور" في مسلسل الهيبة الحصاد مع السوري تيم حسن.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم عمرو دياب مع ياسين، ابن الراحلة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، من كواليس مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني.

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أعلن الفنان مصطفى خاطر انتهاء تصوير مسلسله الجديد "طلقة حظ" الذي يعرض حاليا، وقام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بنشر صورة لفريق العمل بعد انتهاء التصوير معلقا عليها قائلا: "فركش طلقة حظ".

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علق الإعلامي اللبناني نيشان، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" على أداء الفنان السوري قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص".

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حققت أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها المطربة أصالة نصرى 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع "يوتيوب" منذ نحو شهر ونصف الشهر.

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