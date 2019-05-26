إقامة محطة صرف صحي ومسجد على قطعتي أرض بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على استثناء مساحة 625 م2 الواقعة بحوض السلطان القبلي بزمام جمعية المقرحي بمركز الدلنجات، تبرع أحد المواطنين، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، ومساحة 122.42م2 الواقعة بقرية حسن الديب زمام جمعية أبتوك بمركز شبراخيت، تبرع أحد المواطنين، لإقامة مسجد عليها.



وذكر "آمنة"، فى بيان اليوم، أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة، والتزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات، ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير.



وأشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية فى اقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وكذا التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة في العمل علي سرعة تلبيه احتياجات المواطنين وتنفيذ تلك المشروعات.