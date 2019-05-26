عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

"تعرفت عليه من الفيس بوك وحبيته من كل قلبى ووعدنى بالزواج وفى الآخر ضحك عليا ورفض يتجوزنى.. الحب ضيع حياتى ومستقبلي، أنا بحبه ومكنتش ناوية أذيه كان قصدى الزواج منه"، بهذه الكلمات بدأت الفتاة المتهمة بخطف زميلها الطالب بمساعدة آخرين حديثها فى التحقيقات التى أجريت معها.



وقالت الفتاة "م. و" إنها طالبة بكلية الآداب ومن أسرة ميسورة الحال، وإنها منذ أكثر من عام تعرفت على "إسلام"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى علاقة عاطفية بينهما، وتبادلا اللقاءات فى إحدى الشقق بشبرا الخيمة ونشأت بينهما لقاءات جنسية وقام بتصويرها.



وأضافت المتهمة أن المجني عليه وعدها بالزواج، وهي في المقابل كانت تنفق عليه أموالا طائلة، حتى تهرب من زواجها بحجة رفض أهله، موضحة أنها ذهبت لأسرته وأخبرتهم بالأمر فقاموا بطردها.



واستكملت المتهمة في اعترافاتها: "بعدما علم أهلي بفضيحتي تركت المنزل وتعرفت على شخص يدعى ثابت بأحد مقاهي الجيزة، وعرف مني قصتي فعرض علي أن يقوم بخطف الشاب لإرهابه وإجباره على الزواج مني لإصلاح ما فعله معي نظير التوقيع على شيك بمبلغ 500 ألف جنيه".



وبالفعل اتفق "ثابت" مع 3 آخرين وهم "علاء ومحمد وعبد الحميد" وخطفوا المجني عليه "إسلام" أثناء ذهابه للامتحان، وحجزوه فى شقة بمنطقة الهرم، وقاموا بتصويره عاريا، وأكرهوه على التوقيع على الشيكات.



واستعمت النيابة لأقوال الطالب المجني عليه وقال إنه كان على علاقة بالمتهمة الأولى، وإنهما تبادلا اللقاءات الجنسية بشقة بمنطقة شبرا الخيمة، وصورها مقاطع فيديو مخلة لها، ثم تخلى عنها بعدما رفض أهله الزواج منها.



وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الطالب المجني عليه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "ا"، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم بدائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.



وكشفت التحقيقات وجود علاقة عاطفية بين المتهمة الأولى والمجني عليه تطورت للقاءات جنسية في إحدى الشقق بشبرا الخيمة، فقام المجني عليه بتصويرها في أوضاع مخلة وتنكر لها وتهرب من زواجها بحجة رفض أهله هذه الزيجة، وتهديده لها بالصور والفيديوهات المخلة.



وبالفحص والتحري، تيين أن الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه لإجباره على الزواج منها بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام، وتعددت اللقاءات بينهما، وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتم تحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

