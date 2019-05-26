انتخابات البرلمان الأوروبي.. مستقبل الاتحاد في الميزان

يدلي الناخبون في أوروبا بأصواتهم اليوم، الأحد، في انتخابات من المتوقع أن تهز من جديد مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي وتدعم التيار القومي في البرلمان بما قد يكبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية.



وفيما يمثل أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم بعد الهند، فتحت مراكز التصويت أبوابها في دول الشرق عند الرابعة صباحا بتوقيت جرينتش، وتغلق عند التاسعة مساء بتوقيت جرينتش في إيطاليا، وكانت قد أجريت من قبل في سبع دول وأجريت يوم السبت في 21 دولة.



ويتصدر استطلاعات الرأي أصحاب التيار الشعبوي اليميني في اثنتين من الدول الأربع الكبرى الأعضاء في الاتحاد، إيطاليا وبريطانيا التي يفترض أن تنفصل عن الاتحاد، ومن المحتمل أن يحقق هذا التيار الفوز في ثالثة هي فرنسا ليهز بذلك حملة الدعاية المؤيدة للاتحاد التي تصدرها الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.



لكن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في دول أجريت الانتخابات فيها أتاحت للأحزاب المؤيدة للاتحاد قدرا من الارتياح.



ففي هولندا حصلت تلك الأحزاب على 70 في المائة من الأصوات بزيادة قدرها ثلاث نقاط عن انتخابات برلمان 2014، وأشار استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز التصويت يوم الأربعاء في أيرلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى موجة صعود متوقعة لجماعة الخضر المؤيدة للاتحاد.



وربما تدعم مخاوف في أنحاء الاتحاد فيما يتعلق بالتغير المناخي والبيئة جماعة الخضر وربما تعني تشديد اللوائح في قطاع الصناعة والشروط التي قد يفرضها الاتحاد على شركائه الساعين لتوقيع اتفاقات تجارية.



وأجريت الانتخابات يوم الخميس في بريطانيا، وتشير الاستطلاعات التي سبقت التصويت إلى أن حزبا جديدا يركز نشاطه على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتصدر نتائجها.



ومن التحديات التي تواجه المشروع الأوروبي إهانات غير مسبوقة من رئيس الولايات المتحدة الذي يحتفي بالشعبويين في أوروبا، وكذلك خلافات حدودية بين دول أعضاء بسبب المهاجرين والاقتصاد الذي يكبله الدين العام ويمثل صعود الصين تحديا له.