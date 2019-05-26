القومى المرأة والأمم المتحدة يشيدان بمشاركة فيلم بين بحرين في مهرجان بروكلين

يشارك الفيلم المصري "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فى فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائى (31 مايو-9 يونيو)، ويعد فيلم #بين_بحرين هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة أكسير وشركاء التنمية ويأتي ذلك إيمانًا منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها البالغة باختيار فيلم بين بحرين للمشاركة في المسابقة الرسمية مهرجان بروكلين السينمائي بالولايات المتحدة الامريكية ليتنافس مع افلام من مختلف دول العالم وهو دليل اكيد على نجاح الفيلم وقدرته على توصيل الفكرة للجمهور، مشيرة ان أحداث الفيلم تتناول عددًا من القضايا الاجتماعية التى تواجه السيدات في المجتمعات الريفية.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلي أن فيلم "بين بحرين" نجح في الحصول على جائزتين؛ لأفضل تأليف وأفضل إخراج في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى كل فريق العمل القائم على إعداد الفيلم ودورهم في خروجه بهذا الشكل الاحترافي العالمي، متمنية لهم التوفيق والنجاح والحصول على مزيد من الجوائز من مختلف المهرجنات الدولية.



هذا ومن المقرر أن يعرض الفيلم مرتين خلال المهرجان؛ الأولى الثلاثاء 4 يونيو باستديوهات ويندميلز، والثانى يوم الخميس 6 يونيو، وذلك بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة للمناقشات التى تلى العروض.



مهرجان بروكلين السينمائى مهرجان دولى تنافسى، ويهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزًا لصناعة السينما.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم ، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع فى الوطن العربى.