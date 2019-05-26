نشرة هوليوود.. عودة فريق Spice girls للغناء بعد 19 عاما.. صوفي تيرنر تكشف موعد حفل زفافها الثاني.. وتايلور سويفت تنفعل على صحفي

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خرجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت عن شعورها بسبب سؤال وجهه إليها صحفي في موقع RTL الألماني حول رغبتها في الإنجاب وتحقيق حلم الأمومة مع اقتراب بلوغ عمر الـ 30. خرجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت عن شعورها بسبب سؤال وجهه إليها صحفي في موقع RTL الألماني حول رغبتها في الإنجاب وتحقيق حلم الأمومة مع اقتراب بلوغ عمر الـ 30.



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التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، صورا للممثلة الأمريكية بليك ليفلي خلال زيارتها لموقع تصوير فيلم زوجها النجم العالمي رايان رينولدز Free Guy برفقة ابنتيها. التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، صورا للممثلة الأمريكية بليك ليفلي خلال زيارتها لموقع تصوير فيلم زوجها النجم العالمي رايان رينولدز Free Guy برفقة ابنتيها.



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من خلال رسالة مليئة بالرومانسية والمغازلة، أعرب المغني الأمريكي نيك جوناس عن حبه الشديد لزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا احتفالا بمرور عام على لقائهما لأول مرة. من خلال رسالة مليئة بالرومانسية والمغازلة، أعرب المغني الأمريكي نيك جوناس عن حبه الشديد لزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا احتفالا بمرور عام على لقائهما لأول مرة.



أثارت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر الجدل حول موعد حفل زفافها الثاني من المغني الأمريكي جو جوناس، بعد زواجهما في شهر أبريل الماضي في لاس فيجاس.



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حصد الفيلم الأمريكي علاء الدين إيرادات بلغت 31 مليون دولار أمريكي بعد طرحه أمس الأول، الجمعة، في دور العرض العالمية. حصد الفيلم الأمريكي علاء الدين إيرادات بلغت 31 مليون دولار أمريكي بعد طرحه أمس الأول، الجمعة، في دور العرض العالمية.







تنوعت أخبار نجوم هوليوود على مدار اليوم، الأحد، ونرصد لكم أهم الأعمال والأخبار التي وردت خلاله عن الأعمال الفنية الجديدة، والأخرى التي تقرر البدء في طرحها للجمهور.لم تكن عودة فريق Spice Girls للمسرح من جديد عادية، بل اشتعلت الكواليس في الحفل الأول للفريق البريطاني الشهير يوم الجمعة الماضي ببريطانيا.قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المغني البريطاني إيد شيران سوف يحمل لقب ملياردير قبل بلوغه الـ 30 من عمره، بعد حصده 500 مليون جنيه استرليني من جولاته الغنائية الأخيرة.