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مرأة

حياتي الحلقة 21 .. 5 أخطاء نقع فيها عند الضحك

الأحد 26/مايو/2019 - 04:37 م
اتيكيت الضحك
اتيكيت الضحك
ريهام يوسف - أسماء محمد
قالت خبيرة الاتيكيت هبة خليفة، الوجه المبتسم البشوش من أكثر الأشياء التى تجعل الإنسان جذابا ومحبوبا بين الآخرين، ولكن هناك قواعد وأصول للضحك والابتسامة حتى نتمكن من المحافظة على جمالنا وجاذبيتنا.

وأضافت "خليفة" فى حلقة برنامج "حياتى" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخبارى: أن هناك 5 أخطاء نقع فيها عند الضحك والابتسام، هى:

- الابتعاد عن الضحك بشكل فيه سخرية من الآخرين.
- الابتعاد عن الضحك مع أنفسنا وهذا يحدث مع كثيرين يتذكرون حدثا معينا ويبدأون فى الضحك.
- الضحك له وقت معين وفى بعض المناسبات أو التجمعات يكون الضحك غير لائق.
- الصوت أثناء الضحك يجب أن يكون منخفضا أو متوسط لأن بعض الشباب أصوات ضحكهم عالية جدا.
- عدم اهتزاز الجسم أثناء الضحك خاصة عندما نكون خارج المنزل.
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