عددهم 24 طالبا.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

كرّم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، أوائل الشهادة الإعدادية ومنح الـ 24 طالبا وطالبة الأوائل شهادات تقدير، مقدمًا لهم التهنئة على تفوقهم، وذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.



وحصل 24 طالبًا وطالبة على المركز الأول، بمجموع 280 درجة، وهم حبيبة رجب عبدالسلام الجمال، إدارة الرياض، ومنار إبراهيم محمد هلال جاويش، إدارة دسوق، وهبة قدري عبد النبي رمضان مرزوق، إدارة شرق كفر الشيخ، وخديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري، إدارة شرق كفر الشيخ، وآلاء فوزى عبدالمطلب دياب، إدارة مطوبس، وإسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبى، إدارة دسوق، وندا مصطفى محمد مرسى سعد الدين، إدارة الرياض، وأسماء أحمد عبدالحميد عاشور، إدارة سيدى سالم، وآلاء محمد سعد زكى محمد، إدارة سيدى سالم، ونورهان جلال السعيد عيد مرشدي، إدارة الرياض.



وبسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان، إدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد أحمد على خليل، إدارة الرياض، وآية مكرم باشا عبداللطيف القزاز، إدارة سيدى سالم، وسهير رمضان عبدالستار محمود إبراهيم، إدارة شرق كفر الشيخ، ونسيبة فتحي عبدالفتاح أحمد عبد السلام، إدارة برج البرلس، وعمر مهدى أحمد أنور حسين، إدارة غرب كفر الشيخ، ونورهان عبد الوهاب عبد الرحمن السيد ليمونة، إدارة دسوق، وشهد محمود طه إبراهيم حسن، إدارة غرب كفر الشيخ.



وسارة أحمد رفعت أحمد رمضان، إدارة الحامول، وحسن إبراهيم محمد السيد على دهيم، إدارة شرق كفر الشيخ، ورنا محمد محمد على محمد، إدارة سيدى غازى، وآية رمضان عبدالفتاح مغازي الطبجي، إدارة بلطيم، وحنين باسم عبدالفتاح الأمشيطى، إدارة مطوبس، وعمرو عبدالقادر صالح عبد القادر القادر، إدارة شرق كفر الشيخ.