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ترامب يسلم كأسا ضخمة لمصارع سومو كاد يطرحه أرضا.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 04:47 م
ترامب
ترامب
شيرين عادل
احتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة أثناء منح مصارع سومو كأس "ترامب"، حتى لا يطرحه أرضا أثناء المزاح معه، وذلك في نهائي فعاليات بطولة السومو الصيفية الكبرى في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

ونشرت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للحظة تسليم الرئيس الامريكى دونالد ترامب أثناء منحه مصارع سومو كأس "ترامب"، وذلك في نهائي فعاليات بطولة السومو الصيفية الكبرى في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

وقد لعب آبي وترامب الذي وصل أمس، السبت، إلى طوكيو، الجولف بمشاركة لاعب الجولف الياباني المحترف إيزاو أوكي في نادي موبارا كنتري جنوب شرق العاصمة طوكيو.

واصطحب آبي، ترامب إلى صالة ريوجوكو كوكوجيكان للألعاب الوطنية في طوكيو لمشاهدة مصارعة السومو.

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