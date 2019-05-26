الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

سادت حالة من الحزن داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية في ثاني أيام الامتحانات، بعد وفاة الطالبة ياسمين شفيق مصطفى من الفرقة الأولى شعبة الترجمة الفورية بسكنها الخاص بتفهنا ليلة أمس وتم نقل الجثمان الي المستشفى، التي أكدت أن الوفاة طبيعية.



وتابعت الدكتورة نهلة متولي عميد الكلية الطالبة حتى وصول جثمانها إلى مسكنها بقرية حازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.



واطمأنت الدكتورة نهلة على سير الامتحانات وشددت على إخراج الطالبات من تلك الحالة النفسية السيئة التي تمر بها طالبات الكلية.



كانت الطالبة بالفرقة الأولى بقسم الاجتماع تم نقلها إلى مستشفى البدر الخيرية بسبب إصابتها بإغماء في اللجنة، وتبين أنها تعاني من تجمعات دموية على المخ وتم اسعافها وهي الآن محجوزة بالمستشفى.