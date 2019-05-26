دراسات الأسبوع.. الأكل الجاهز يصيب بـ6 أنواع سرطان.. تربية الحيوانات في البيت سبب القولون العصبي.. والهواء الملوث يضعف ذاكرة الأطفال

الوجبات الجاهزة تصيبك بالسرطان

استنشاق الحامل لهواء ملوث يصيب أطفالها بذاكرة ضعيفة

تربية الحيوانات في المنزل تصيبك بالقولون العصبي

تربية هذه الحيوانات في المنزل تصيبك بالقولون العصبي

استنشاق الحامل لهواء ملوث يصيب أطفالها بذاكرة ضعيفة

مخاطر صادمة للوجبات الجاهزة

مرضى السكر معرضون للإصابة بتليف الكبد

الرياضيات لديهن مستويات مرتفعة من هرمون الذكورة

نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأسبوع الماضي مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، كشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، كان أبرزها أن الأمهات اللاتي يتعرضن للهواء الملوث أثناء فترات الحمل، ينجبن أطفالا لديهم مهارات تفكير وذاكرة عمل أقل، كذلك كشفت دراسة أخرى أن هناك علاقة واضحة بين زيادة الوزن والأطعمة الجاهزة والإصابة لـ 6 أنواع من السرطان.كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين اعتادوا على تربية الحيوانات مثل القطط والكلاب، أكثر عرضة لمتلازمة القولون العصبي، بحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية.كما أشارت الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية تينيسي الشرقية، إلى أن احتمالات إصابة أصحاب القطط والكلاب وحتى الأسماك ترتفع 1.26 مرة من غيرهم الذين لم يربونها.وأكد باحثو الدراسة أن البراز الحيواني قد يكون السبب وراء احتمال أن إصابة أصحاب الحيوانات الأليفة بالقولون العصبي من الآخرين.وحلل الباحثون بيانات 2883 مريضًا، ووجد فريق البحث بجامعة East Tennessee State University أن نسبة الأرجحية لتطوير القولون العصبي إذا كنت تمتلك حيوانًا أليفًا هي 1.26 إلى واحد إذا كنت لا تملك حيوانًا أليفًا.وفسر الباحثون العلاقة بأنه عندما ترحب بحيوان أليف في منزلك، فأنت ترحب بكل ما يتعلق به من تساقط الشعر والجلد الميت والعث والقراد والبراغيث والذباب، والبعوض التي تتبعه أيضًا، وأن هذه الميكروبات هي السبب وراء التشنجات والغازات والألم والانتفاخ والإسهال والإمساك نتيجة التهاب المعدة والتغيرات في الشكل الجرثومي للأمعاء مما يسبب في تطور الحالة المزمنة.كما كشفت دراسة إسبانية جديدة أن الأمهات اللاتي يتعرضن للهواء الملوث أثناء فترات الحمل، ينجبن أطفالا لديهم مهارات تفكير وذاكرة عمل أقل.وبحسب الدراسة التي أجريت في معهد برشلونة للصحة العالمية، فقد وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات أكبر من الملوثات وأبخرة وعوادم السيارات كان أداؤهم أسوأ في اختبارات الذاكرة.وأوضح الباحثون أن كل من الفتيات والفتيان الذين تعرضوا للتلوث وهم أجنة في بطون أمهاتهم كانوا أقل قدرة على التركيز والمهام العقلية، كما أضافت نتائج الدراسة أن تلوث الهواء يهدد أدمغة الأطفال ووظائفها الإدراكية.كشفت دراسة جديدة أن سوء التغذية السبب الرئيسي لأكثر من 80 ألف حالة مصابة بالسرطان في عام واحد، بحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية.كما كشفت الدراسة التي أجريت في جامعة تافتس، أن هناك علاقة واضحة بين زيادة الوزن والأطعمة الجاهزة والإصابة لـ 6 أنواع من السرطان، وأوضحت الدراسة أن الوجبات المصنعة مثل البرجر والبيتزا الحارة والبيبروني تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان ، وخاصة سرطان القولون.كما صنفت جمعية السرطان الأمريكية (ACS) السمنة كعامل خطر كبير للإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والمريء والكلى والبنكرياس.وقارن الباحثون في جامعة تافتس بين معدلات السرطان المرتبطة بالسمنة وتشخيصها بالوجبات الغذائية، ووجدوا أن سرطان القولون والمستقيم هو النوع الأكثر احتمالا والناتج عن سوء التغذية ، وهو مرتبط بتناول الكثير من اللحوم المصنعة بدرجة كبيرة .أظهرت دراسة جديدة، أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثاني معرضون بدرجة أكبر للإصابة بتليف الكبد القاتل وسرطان الكبد.وأشارت الدراسة، التي شملت 18 مليون شخص من جميع أنحاء أوروبا - إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثاني معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطور المرض الذي يهدد الحياة.كما ذكرت دراسة طبية أنه من المرجح حمل الرياضيات لمستويات أعلى من هرمون "التستوستيرون" (هرمون الذكورة)، ويجب أخذها فى الاعتبار من خلال اللوائح الرياضية.ووفقا لنتائج الدراسة، التى تمت مناقشتها فى الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض الغدد الصماء 2019، الذى عقد مؤخرا فى واشنطن، أظهر الباحثون أنه من المحتمل أن تتمتع أعلى الرياضيات من الإناث بمستويات أعلى من هرمون"التستوستيرون"، واضطرابات خفيفة، بالإضافة إلى حالات أكثر حدة وندرة تزيد من مستويات هرمون "التستوستيرون".