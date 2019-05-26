توفير 3 عيادات و15 سيارة إسعاف.. محافظ المنيا يناقش الاستعدادات لاستقبال مولد السيدة العذراء

أعلن اللواء قاسم حسين محافظة المنيا اليوم، رفع درجة الاستعداد لاستقبال مولد السيدة العذراء، والذى يستمر في الفترة من 30 مايو الجاري وحتي 6 يونيو المقبل، ويزوره أكثر من مليوني مواطن من جميع المحافظات سنويا، وقرر المحافظ إلغاء الإجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز سمالوط للمتابعة والرقابة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث ومناقشة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المولد، حيث قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمركز سمالوط والوحدات القروية الواقعة بنطاقها وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية لتعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.





وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات القروية بنى خالد، البيهو، قلوصنا، للتأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة في المعديات وصلاحيتها قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات وعدم تواجد أى سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفالية وتوفير عدد كاف من اكياس القمامة لتجميع القمامة يوميا بسيارة جمع القمامة.





وشدد المحافظ على الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة، وكذلك اجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج المولد بدائرة القرية المؤدية سواء من الجنوب والشمال والغرب، ووضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بحملات المرور من قبل شرطة المسطحات المائية على الوحدات النهرية أثناء الاحتفال بالمولد بدائرة المركز سواء العبارات ملك الوحدة المحلية أو الأهالي والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن.





وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تنظيم قوافل ارشادية للدير وتوضيح التعليمات والطرق الخاصة بالذبح داخل المجازر، حيث تقيم المديرية مجزرا داخل ارض الاحتفالية وتم تطويره بمبلغ 50 ألف جنيه كما تتواجد عيادة بيطرية.



