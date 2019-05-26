السجن عام لعاطل لاتجاره بالمخدرات في المنوفية

اصدرت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم حكما بحبس "عمرو. س. خ"، 32 عاما عاطل لمدة سنة لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.



كان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا يفيد بتمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .