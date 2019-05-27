ماذا يحدث لجسمك عند بدء الإفطار ببضع تمرات مثلما أوصانا رسول الله





كما يحتوى على سكر الفاكهة وعلى قدر عال من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، حيث ينصح بعض خبراء التغذية بتناول تمرة يومياً على مدار العام للتمتع بصحة متوازية.



وأوضحت أن التمر يعالج كلاً من الجهاز الهضمي والعصبي وامراض الحساسية والعظام والأنيميا والقلب.

قالت الدكتورة أمانى عبدالله الشريف، عميدة كلية صيدلة بجامعة الأزهر، إن التمر غذاء متكامل اختاره الله سبحانه وتعالى كغذاء للسيدة مريم عند ولادتها لما له من فوائد صحية عظيمة.وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه من السنة النبوية إفطار الصائم على التمر والذى يعد إعجازاً علمياً لما ينتج عن تتبع تلك السنة من تجنب لمضار صحية كبيرة فيطهر المعدة لما يحتويه من مضادات للبكتيريا، كما أن البدء بتناول التمر يساعد على تقليل الشهية والتغلب على الشعور الكاذب بالجوع الشديد فيحمي الجهاز الهضمي من الإرهاق بكميات الطعام الزائدة، كما أنه يمد الجسم باحتياجاته من العناصر والفيتامينات والسكريات المطلوبة بعد الصيام فترة طويلة فيحافظ على حيوية الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان.وأشارت الى أن التمر يحتوى على العديد من المركبات والعناصر المفيدة لصحة الإنسان من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور والمنجنيز والماغنسيوم والنحاس ومن الفيتامينات مثل فيتامينات (أ و ك و ب )، والمركب وحمض الفوليك.