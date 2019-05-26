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محافظات

محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا

الأحد 26/مايو/2019 - 04:45 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الطفلين معاذ مدحت وعمرو أحمد أبطال مسابقة الإبداع الدولية في الروبوت والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور الدكتور فتحي الزيات رئيس مجلس إدارة مدرسة رويال والدكتور عابد طولان راعي فريق الابداع والدكتور بسام السيد رئيس لجنة تحكيم ايسيف.

وأعرب شاروبيم على سعادته باستقبال هذه البراعم اليافعة التي تمنحنا الأمل في أن القادم أفضل وأن مستقبل هذا الوطن سيبنيه أيدي أبنائه الذين يتميزون في مختلف المحافل ويرفعون اسم مصر في مختلف ميادين العمل والأنشطة.

وقال محافظ الدقهلية إنه لا يبخل بأي دعم يمكن أن يؤدي إلى تفوق وتميز ابنائنا وبناتنا في مختلف المجالات وأفتخر دائما بأبناء الدقهلية وشبابها وبراعمها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لهؤلاء الأطفال ليستمروا في التميز والتفوق والفوز بمسابقات أخرى وبطولات جديدة.
محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا
محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا
محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا
محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا
محافظ الدقهلية يكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا

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