شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، في مصر، عن موديلات 2020 الجديدة من الطرازات المجمعة محليا بمصانع الشركة في مصر، والتي لم تختلف كثيرا عن أسعار موديلات 2019.



وأعلنت الشركة أيضا عن تخفيضات في أسعارها تتراوح بين 4 إلى 12 آلف جنيه، وسنرصد لكم خلال السطور القادمة أسعار موديلات 2020 من شيفروليه والتي جاءت على النحو التالي.

1.لانوس:

تتوفر هذه السيارة السيدان بفئتين لموديل 2020، يعملا بمحرك سعة 1.5 لتر وقوة 87 خصان وناقل حركة يدوي 5 سرعات، ويبلغ سعر الفئة الأولى القياسية منها 166.400 بعد تخفيض سعرها 4 آلف جنيه عن السعر الرسمي، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى منها 171.600 بنفس قيمة تخفيض الفئة الأولى.



2.أفيو:

تأتي بفئتين أيضا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وقوة 97 حصان وناقل حركة أتوماتيك من 4 سرعات، ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 207 ألف جنيه والفئة كاملة التجهيز بـ 212.400 جنيه، وحصلت الفئتين على تخفيض بقيمة 6 آلاف جنيه.



3.أوبترا:

تُتاح هذه السيارة السيدان العائلية في السوق بـ 4 فئات جميعهم بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر وقوة 112 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات، حيث حصلت جميع الفئات على تخفيض بقيمة 12 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى 216.400 جنيه، والثانية 222.200 جنيه، والثالثة 227.500 جنيه، أما الفئة الرابعة والأعلى بينهم فسعرها 233.100 جنيه.