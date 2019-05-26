ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مكافأة شهر للعاملين بمياه القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأحد 26/مايو/2019 - 04:37 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قرر المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، صرف مكافأة عيد الفطر المبارك لعام 2019 للعاملين بالشركة كسلفة من تقييم الأداء للعام المالى 2018/2019 ويعتبر هو الشهر الثالث على التوالي.

وأكد مجاهد أنه سيتم صرف شهر مكافأة للعاملين بالشركة المتواجدين على رأس العمل خلال شهر مايو 2019، سواء "الدائمين – المتعاقدين – المعارين لداخل الشركة – المنتدبين داخل الشركة – قارئ / محصل بالعمولة – المستدعيين للقوات المسلحة"، على أن يتم الصرف على أساسى 30 يونيه 2016.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه سيتم صرف مكافأة 200 جنيه للعاملين بأجر نظير عمل كما يخصم 3 أيام لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة من أجر الاشتراك من المشتركين بالصندوق.

ترشيحاتنا

تعرف على أقل مدة لـ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

عددهم 24 طالبا.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

بعد زيارة مصر.. رئيس المجلس العسكري السوداني يصل الإمارات

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

بسبب تجريم تعدد الزوجات.. النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

ads

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور