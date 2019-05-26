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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الطب البيطري

الأحد 26/مايو/2019 - 04:33 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الطب البيطري
محمد امين
أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولة تفقدية بلجان كلية الطب البيطرى.

وشدد "مبارك"، على توفير جو هادي ملائم لتأدية الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة التزام الطلاب بقواعد الامتحانات وعدم اصطحاب أي متعلقات شخصية كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث داخل اللجان والتأكد من هوية الطالب قبل بدء الامتحان، وتواجد المراقبين وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة أعمال التصحيح والكنترول.

كما رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أحمد الفيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

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