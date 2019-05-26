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تعليم

طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 04:47 م
صدى البلد
ياسمين سامي - عدسة: هدير عبدة
أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة اليوم امتحان الرياضيات بنظام التابلت بمدرسة الوراق الثانوية.

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة الامتحان والمسائل خاصة مسائل حساب المثلثات وبعض مسائل الجبر رغم الاستعداد مسبقا بحل العديد من المسائل.


وأكد البعض أن المسائل الصعبة هي التي يخصص لها درجات أكبر مما جعلهم يشعرون بالقلق من الحصول علي درجة النجاح. 

ووفقا للجدول المعتمد، أدى الطلاب اليوم امتحان الرياضيات، ويؤدون غدا الاثنين امتحان الفلسفة، والثلاثاء 28 مايو فى الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو امتحان التاريخ، ويوم الخميس الموافق 30 مايو امتحان الكيمياء.
طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور
طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور
طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور
طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور
طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور

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