طلاب المدارس الخاصة بالوراق: الامتحان صعب ونريد درجة النجاح.. صور

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة اليوم امتحان الرياضيات بنظام التابلت بمدرسة الوراق الثانوية.





واشتكى بعض الطلاب من صعوبة الامتحان والمسائل خاصة مسائل حساب المثلثات وبعض مسائل الجبر رغم الاستعداد مسبقا بحل العديد من المسائل.









وأكد البعض أن المسائل الصعبة هي التي يخصص لها درجات أكبر مما جعلهم يشعرون بالقلق من الحصول علي درجة النجاح.



