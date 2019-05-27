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ديني

هذا المشروب يقوي المناعة بعد الفطار والسحور

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:01 ص
مشروب بعد الفطار
مشروب بعد الفطار والسحور
إيمان طلعت
أكدت الدكتور أماني عبدالله الشريف، عميدة كلية صيدلة بجامعة الأزهر، أنه مع الصيام والعطش نقبل جميعا على شرب العصائر المحلاة بكثرة، ما يؤدي الى زيادة نسبة السكر فى الدم ما يتسبب ذلك من أضرار صحية متعددة.

وأوضحت "الشريف"، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه يفضل استبدال العصائر المحلاة بالسكر بشرب المياه المضاف إليها شرائح الليمون والنعناع أو الأعشاب الطبيعية مثل الينسون والقرفة والحلبة والنعناع الذي يحتوي على الزيوت العطرية وله تأثير مهدئ وملطف لأجهزة الجسم المختلفة.

وأشارت إلى أن شرب الأعشاب الطبيعية مقوية لجهاز المناعة خاصة الشاى الأخضر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التى تحمس الجسم وتحميه من السموم وينصح بشربه بعد الإفطار وبعد السحور.

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