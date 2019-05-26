8 حالات غش.. رئيس جامعة مطروح: الامتحانات تسير بانضباط وهدوء

أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، أن امتحانات نهاية العام بكليات مطروح ،تسير في هدوء وانضباط ودون أي شكاوى.
أشار "اسماعيل" الى أنه تم ضبط 8 حالات غش منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2018/2019 على مستوى كليات الجامعة.
أوضح رئيس الجامعة أن الحالات التى تم ضبطها منها 4 حالات بكلية التربية، و3 حالات بكلية التربية الرياضية بنين، وحالة واحدة بكلية رياض الأطفال، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الطلاب وفقا للوائح المنظمة لعملية الامتحانات.
أشار "اسماعيل" الى أنه تم ضبط 8 حالات غش منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2018/2019 على مستوى كليات الجامعة.
أوضح رئيس الجامعة أن الحالات التى تم ضبطها منها 4 حالات بكلية التربية، و3 حالات بكلية التربية الرياضية بنين، وحالة واحدة بكلية رياض الأطفال، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الطلاب وفقا للوائح المنظمة لعملية الامتحانات.