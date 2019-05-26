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مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم التواجد المكثف للمعتكفين

الأحد 26/مايو/2019 - 04:24 م
مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم "الأحد"، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، رغم التواجد المكثف للمعتكفين.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، بأن المعتكفين في رحاب المسجد الطاهرة صدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية، فيما شكل جنود الاحتلال سدا لمنع الاقتراب من المستوطنين، الذين نفذوا جولات استفزازية وسريعة في المسجد المبارك، وسط أجواء شديدة التوتر.

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