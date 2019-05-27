تعرف .. لماذا يزيد وزن غالبية الصائمين خلال شهر رمضان ؟

قالت الدكتورة أمانى عبدالله الشريف، عميدة كلية صيدلة بجامعة الأزهر، إن شهر رمضان يأتى ويزيد معه وزن غالبية الصائمين والسبب فى ذلك هو السكر.



وأضافت "الشريف، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أننا نفعل خطأ كبير فى أجسامنا فى رمضان، وهو أننا نتناول كثير من السكريات والحلويات مما يؤدي الى زيادة أجسامنا خلال شهر رمضان، حيث يعتبر السكر أحد السموم التى "تثبط" من نشاط جهاز المناعة، وبالتالى تثبط من حيوية الإنسان وإحساسه بعدم النشاط.



وأشارت الى أن من الأطعمة التى تؤدي الى زيادة الوزن خلال شهر رمضان المقبلات، مُشيرة الى أنه يجب علينا أيضاً أن نتناول السكريات باعتدال كالسكريات الطبيعية الموجودة فى الفاكهة، فمثلاً لو شربنا الخشاف بسكره الطبيعي فلا تحتاج أجسامنا للسكريات مرة أخرى كذلك لو شربنا مياه كافية ستساعدنا على أن السكر الطبيعي الموجود فى التمر يصل للمخ فترسل له إشارة الشعور بالشبع وعدم الجوع.