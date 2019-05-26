أغرب لص فى العالم.. حرامى يقتحم المنازل ليس بهدف السرقة

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه في واقعة غريبة تم الإخبار عن لص مجهول يقوم بدخول المنازل ويتركها نظيفة عند مغادرته، في بادرة أثارت استغراب الكثيرين، حتى اعتبره البعض أنه أغرب لصوص العالم وأكثرهم نظافة.



وقال مالك أحد المنازل التي تقع في ولاية ولاية ماساتشوستس الأمريكية بالإضافة إلى آخرين، إن شخصا مجهولا قام باقتحام المنزل لكنه لم يقم بسرقة أي شيء بل على العكس قام بتنظيف المنزل وتنسيقه.



واكتشف مالك المنزل الأمر عند عودته لمنزله بعد يوم عمل طويل، حيث لاحظ أن شخصا مجهولا قام باقتحام المنزل وقام بتنظيفه كاملا حتى الحمامات.