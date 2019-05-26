نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأحد.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من محافظة الخليل، وهم: مهند عبد الحميد أبو مارية (19 عاما)، وعلاء صادم عادل صليبي (28 عاما)، وياسر جهاد أبو دية (17 عاما)، ومصعب زغير.



واعتقل 3 مواطنين من القدس، وهم: معتز ولؤي الرجبي، وعمر باسم الزغير.



فيما اعتقل المواطنين: إبراهيم خالد مصفر من رام الله، ومنذر عزيزية من طولكرم، ومحمد علي نعيم صلاح من بيت لحم.