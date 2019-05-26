200 ألف جنيه لشراء سولار.. دعم إدارة الأمراض المتوطنة بالبحيرة لمكافحة البعوض ..صور

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة دعم جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بمبلغ 200 ألف جنيه (لشراء سولار) لتنشيط أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة وتكثيف أعمال الرش والمكافحة بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن وجود المصارف غير المغطاة والمستنقعات وتراكمات المياه بيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، بالإضافة إلى انتشار زراعة الأرز بمساحات كبيرة بنطاق المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع كل من مديري الإدارة العامة للمتوطنة وإدارة الملاريا وإدارة الناقلات بمديرية الصحة بحضور حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد، لمناقشة أسباب الظاهرة خاصة فى هذا التوقيت من كل عام في شهر مايو وطرق مكافحتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض التي تسببها تلك الحشرات.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون مع فرق المكافحة في أعمال ردم المستنقعات وتجمعات المياه بدائرة المراكز والمدن والمعاونة بالسيارات والأفراد والعمالة اللازمة موجها بعقد اجتماع دورى كل أسبوعين لمتابعة الأعمال مع الإدارة العامة للمتوطنة ورؤساء الوحدات المحلية.